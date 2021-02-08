Норвежец Бе сменил приклад винтовки перед чемпионатом мира

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе сменил приклад винтовки перед чемпионатом мира 2021 года в Словении. Об этом сообщает NRK.

По его словам, если его план не сработает, то он будет самым тупым биатлонистам всех времен.

«Я не слышал, чтобы кто-либо до меня делал что-то подобное. Не знаю, будет ли это секретом успеха или нет, но не думаю, что выступлю хуже, чем со старой винтовкой», — заявил Бе.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому журналисту Эстену Сэтеру, который призвал его извиниться за слова в адрес биатлониста Тарьея Бе.