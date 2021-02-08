Глейхенгауз поделился впечатлениями от командного турнира

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями от командного турнира по фигурному катанию.

«Мне кажется, что это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нем участие. Такой праздник в этот сложный период для всех», — написал Глейхенгауз в Instagram.



Также он поздравил команду Алины Загитовой с победой в соревнованиях и команду Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий.

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