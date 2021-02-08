Российский хавбек «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции по версии Whoscored.
Напомним, Головин оформил хет-трик в игре Лиги 1 против «Нима» (4:3).
Россиянин получил максимальную оценку — 10 баллов.
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Головин признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции
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Российский хавбек «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции по версии Whoscored.
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