Российский хавбек «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции по версии Whoscored.



Напомним, Головин оформил хет-трик в игре Лиги 1 против «Нима» (4:3).



Россиянин получил максимальную оценку — 10 баллов.

Ранее Головин попал в символическую сборную 24 тура Лиги 1.