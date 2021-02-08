Ветераны биатлона написали гневное письмо в адрес Губерниева

Ветераны отечественного биатлона написали открытое письмо в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

В письме отмечается, что ветераны признательны Губерниеву за работу, но в последнее время он начал любить себя в спорте больше, чем спорт в себе, позволяя оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших славу отечественного спорта.

«Вас уже ненавидят миллионы любителей спорта. Помните об этом. Старайтесь соответствовать высоким этическим стандартам лучших представителей отечественной школы комментаторов», — говорится в письме.

Также ветераны заметили, что в погоне за дешевой популярностью и известностью Губерниев не гнушается любыми средствами, порой откровенно грязными и аморальными, пользуясь поддержкой генерального продюсера Тины Канделаки и получив орден Александра Невского, комментатор сводит счеты с теми, кто критиковал его репортажи.

Ранее Губерниев призвал не восторгаться хет-триком Александра Головина.