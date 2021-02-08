Английский «Манчестер Сити» может купить игрока «Саутгемптона» Дэнни Ингса, который раньше выступал за «Ливерпуль», передает The Athletic.
Отмечается, что сейчас «горожане» ищут форварда, который сможет заменить Серхио Агуэро.
В текущем сезоне Ингс провел 17 матчей, забив семь мячей.
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Экс-футболист «Ливерпуля» может перейти в «Манчестер Сити»
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Английский «Манчестер Сити» может купить игрока «Саутгемптона» Дэнни Ингса, который раньше выступал за «Ливерпуль», передает The Athletic.
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