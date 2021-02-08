Экс-футболист «Ливерпуля» может перейти в «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» может купить игрока «Саутгемптона» Дэнни Ингса, который раньше выступал за «Ливерпуль», передает The Athletic.



Отмечается, что сейчас «горожане» ищут форварда, который сможет заменить Серхио Агуэро.



В текущем сезоне Ингс провел 17 матчей, забив семь мячей.

Ранее «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ.