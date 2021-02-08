Стало известно название сборной России по фигурному катанию на ЧМ

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что сборная страны выступит на чемпионате мира 2021 года под аббревиатурой организации на английском языке.

Эмблема федерации, англоязычное название которой звучит как Figure Skating Russia, будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды.

«Мы получили из Международного союза конькобежцев (ISU) согласование на тот вариант, который мы отправляли. Письменное название нашей федерации изменено на аббревиатуру на английском языке», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Мировое первенство по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года в Турине Ирина Слуцкая высказалась о предстоящем чемпионате мира.