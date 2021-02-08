Клопп объяснил ошибки Алисона в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об ошибках вратаря Алисона Бекера в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Во втором тайме при счете 1:1 бразильский голкипер допустил несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам.

«Может, у него замёрзли ноги? Звучит смешно, но такое возможно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл три домашних матча подряд впервые с 1963 года.