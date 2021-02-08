Матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Манчестер Сити» перенесен в Будапешт

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» перенесен в Будапешт, сообщается на официальном сайте английской команды.

Встреча была запланирована на 24 февраля в Менхенгладбахе, однако из-за британского штамма коронавируса власти Германии закрыли авиасообщение с Великобританией как минимум до 17 февраля.

Также был перенесен матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем». Встреча также пройдет в столице Венгрии.

Ранее сообщалось, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Челси» пройдет в Варшаве.