ЦСКА оформил переход норвежского полузащитника

Московский ЦСКА завершил сделку по трансферу полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, красно-синие уже оформили переход норвежца. Сумма трансфера составила €1,5 млн.

Бохинен является воспитанником норвежской команды. Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что Бохинен отправился на медосмотр перед переходом в российский клуб.