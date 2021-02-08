Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам команды после поражения от «Манчестер Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Специалист заявил, что в настоящее время у клуба и фанатов сложный период.

«Хочу, чтобы в этот период вы все помнили: легко верить, когда дела идут хорошо. Мы должны показать характер. Игроки будут рады, если фанаты поддержат нас», — приводит слова немца пресс-служба клуба в Twitter.

«Посмотрите на матч с «Манчестер Сити». Если вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая скоро снова начнёт выигрывать, то я не знаю, что ещё нужно сделать», — добавил наставник мерсисайдцев.

Клопп отметил, что клуб получил много ударов в последние пару недель, однако все это изменится.

«Если вы по-настоящему едины только когда выигрываете, то с вами что-то не так. Мы пройдем через этот сложный момент и этот сложный сезон вместе», — сказал главный тренер «Ливерпуля».

Специалист добавил, что увидел много позитивных моментов в игре команды в матче с «Манчестер Сити».

«Мы покажем их снова, снова и снова. Я в этом не сомневаюсь. У нас будет целая неделя на тренировки, и мы подумаем над этой ситуацией», — сказал Клопп.

После 23 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Команда отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на десять баллов.

Ранее Клопп высказался об ошибках вратаря Алисона Бекера.