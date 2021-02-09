Медведева резко ответила на вопрос о своей команде на Кубке Первого канала

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева резко ответила на вопрос об уровне своей команды, капитаном которой она была на Кубке Первого канала.

Команда Медведевой на турнире проиграла команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а после Медведева заявила, что ей не понравился принцип формирования команд. Эти слова были поняты некоторыми фанатами так, будто фигуристка считает свою команду слабее.

«Я ни в коем случае не унижаю результаты и достижения своей команды! И еще раз повторяю: моя команда — самая-самая лучшая! И в отличие от вас, ребята мне каждый день по несколько раз говорили, что я лучший капитан. Это самая лучшая похвала для меня», — заявила Медведева в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева рассказала о проблемах с весом после болезни.