Шат-аут Варламова принес «Айлендерс» победу над «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс».

Российский голкипер команды победителей Семен Варламов оформил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам.

Российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отличились и очков набрать не смогли.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матчи трех команд из-за коронавируса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2

0:1 — Сизикас (Мартин, Пелеч), 51:15;

0:2 — Мартин (Клаттербак, Барзал). 53:20.