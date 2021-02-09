В «Спартаке» рассказали об иске к «Тамбову»

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о судебном иске к «Тамбову».

9 февраля стало известно, что красно-белые намерены взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей.

«Они весной прошлого пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2594000 рублей от 30 сентября 2020 года, и так и не оплатили», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Прежде ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала заявление о признании клуба банкротом. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.