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Спортивные новости

МОК раскритиковал главу оргкомитета Игр-2020 за сексистские высказывания

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Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал главу оргкомитета летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Есиро Мори за сексистские высказывания.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали волну критики в Японии и за ее пределами. Он публично извинился за свои высказывания и объяснил, что таким образом он пытался выразить сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.

В МОК назвали комментарии Мори неуместными и противоречащими обязательствам МОК.

«Оргкомитет «Токио-2020» также считает его комментарий неприемлемым и подтвердил свою приверженность гендерному равенству», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Японии Сэйко Хасимото раскритиковала Мори.

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