Полиция задержала автора расистских комментариев в адрес игроков «Челси»

Британская полиция задержала одного из авторов оскорбительных комментариев в адрес футболистов лондонского «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 8 февраля правоохранительные органы задержали 21-летнего жителя Ретфорда, публиковавшего посты расистского содержания. Впоследствии его отпустили, однако полиция продолжает расследование.

Комментарии с расистскими оскорблениями получали защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, игроки «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс и футболистка женской команды «Манчестер Юнайтед» Лорен Джеймс.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал футболистам команды бороться с расизмом.