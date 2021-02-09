Губерниев высказался о рекомендации IBU не выкладывать российский флаг в соцсетях

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о рекомендации Международного союза биатлонистов (IBU) не публиковать российским биатлонистам в соцсетях флаг страны во время чемпионата мира, передает Sport24.

«Для того чтобы впредь не попадать в такую ситуацию, нужно не жрать допинг. Надо укреплять свои позиции на международной арене, восстанавливать статус СБР, наращивать экономические мускулы», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что если россияне хотят найти приключения, то могут ослушаться этого совета.

Ранее Губерниев эмоционально отреагировал на открытое письмо ветеранов биатлона.