Опубликованы фото комбинезонов российских биатлонистов на ЧМ

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал на официальной странице в Twitter фотографии комбинезонов, в которых спортсмены выступят на чемпионате мира в словенской Поклюке.

9 февраля сообщалось, что команда не получила новую экипировку.

«В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме», — говорится в публикации.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на турнире под флагом страны.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет биатлонистам не размещать флаг России в соцсетях.