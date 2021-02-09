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Спортивные новости

Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта

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Национальный совет США по безопасности на транспорте назвал причину крушения вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ведомства Роберта Сумвальта, пилот Ара Зобаян был дезориентирован из-за того, что залетел в облака. Отмечается, что движение через облака является нарушение государственных стандартов безопасности.

Зобаян летел по правила визуального полета, а значит должен был видеть наплавление движения вертолета. До выхода из облаков летательный аппарат резко накренился и врезался в холмы Южной Калифорнии.

Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Ранее в Калифорнии принят новый закон после гибели Брайанта.

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