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Спортивные новости

Арбитр пропустит ближайший тур АПЛ из-за сообщений с угрозами

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Английский арбитр Майк Дин не получил назначение на матчи 24-го тура чемпионата страны из-за поступивших в его адрес угроз с убийством, передает Sky Sports.

Сообщается, что 52-летний судья сам просил не ставить его на ближайшие игры Английской премьер-лиги (АПЛ).

В двух последних матчах чемпионата Дин показал три красные карточки, две из которых потом были признаны ошибочными. В матче 23-го тура «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» арбитр удалил с поля чешского полузащитника «молотобойцев» Томаша Соучека, который, по мнению рефири, ударил нападающего хозяев Александра Митровича.

Во встрече 22-го тура «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» Дин удалил полузащитника «святых» Александра Янкевица и его одноклубника Яна Беднарека. В итоге наказание защитника было отменено.

Ранее сообщалось, что Беднарек был удален после того, как Дин обратился за помощью к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

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