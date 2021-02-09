Точный удар игрока «Челси» Мэйсона Маунта признан лучшим в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Маунт отличился в матче против «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
Также в пятерку лучших вошли мячи Такуми Минамино, Джеймса Уорд-Прауза (оба — «Саутгемптон»), Фила Фодена («Манчестер Сити») и Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайед»).
close
Назван лучший гол 23 тура АПЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Точный удар игрока «Челси» Мэйсона Маунта признан лучшим в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.