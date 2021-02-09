Назван лучший гол 23 тура АПЛ

Точный удар игрока «Челси» Мэйсона Маунта признан лучшим в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).



Маунт отличился в матче против «Шеффилд Юнайтед» (2:1).



Также в пятерку лучших вошли мячи Такуми Минамино, Джеймса Уорд-Прауза (оба — «Саутгемптон»), Фила Фодена («Манчестер Сити») и Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайед»).

Ранее были названы лучшие игроки 23-го тура АПЛ.