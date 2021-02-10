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Спортивные новости

Экс-наставник «Тоттенхэма» назвал победителя АПЛ

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп однозначно высказался о главном фаворите Английской премьер-лиги (АПЛ) в текущем сезоне, передает Manchester Evening News.

По мнению специалиста, в сезоне-2020/21 победителем чемпионата Англии станет «Манчестер Сити». Команда выиграла последние десять матчей чемпионата с общей разницей забитых-пропущенных 25:2. Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавляют турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 50 очков.

«Титульная гонка окончена. «Манчестер Сити» останется на первом месте до конца, они выглядят как команда из другой лиги. Я просто не вижу, чтобы кто-то мог остановить горожан. Против «Ливерпуля» они сыграли сенсационно», — заявил Рендапп.

Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Сити».

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