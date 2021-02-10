Тренер «Интера» отреагировал на оскорбления президента «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал конфликт, который произошел после второго полуфинального матча Кубка Италии с туринским «Ювентусом», передает Football Italia.

Сообщалось, что после финального свистка президент туринского клуба Андреа Аньелли предположительно вступил в конфликт с главным тренером «Интера». В СМИ появилась информация, согласно которой руководитель турнинцев послал наставника соперников, назвав его «мудаком».

Примечательно, что во время поединка у Конте произошла словесная перепалка с защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

«Пусть «Ювентус» скажет правду. Думаю, четвертый судья все слышал и видел, что происходило во время матча. Им нужно быть более вежливыми, как по мне. Им нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто здесь работает», — заявил Конте.

Встреча завершилась со счетом 0:0, в финал турнира вышел «Ювентус» благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что после матча «Ювентуса» и «Интера» произошел серьезный конфликт.