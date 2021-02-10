Касаткина проиграла Соболенко и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В матче второго круга российская спортсменка проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (5:7), 3:6 в пользу белоруски.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль вышел во второй круг Australian Open.

Турнир «Большого шлема» Australian Open. 2-й круг

Арина Соболенко (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (7:5), 7:3