Шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения «Эдмонтону»

«Оттава Сенаторз» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ойлерз».

Российский нападающий «Сенарторз» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Другой российский игрок «Оттавы» Никита Зайцев в этом поединке набрал одно очко, отдав результативную передачу.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Георгиев высказался о драке с одноклубником.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3

1:0 — Браун (Зайцев,Ткачук), 00:26;

1:1 — Нурс (Арчибальд, Хайра), 04:11;

1:2 — Бушар (Хайра), 17:19;

1:3 — Бэрри (Чиассон, Шор), 23:52;

2:3 — Дадонов (Райлли), 41:19.