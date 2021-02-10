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Спортивные новости

Рамос не принял предложение «Реала» о новом контракте

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не принял предложение о двухлетнем соглашении, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб был намерен снизиться заработную плату игроку на десять процентов. После отказала Рамоса от этого предложения «Реал» не намерен делать еще одно.

Стоит отметить, что несколько дней назад стало известно, что защитник, который выступает в «Реале» с 2005 года, пропустит несколько недель в связи с операцией на колене.

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Зидан высказался о будущем Рамоса.

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