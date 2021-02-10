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Спортивные новости

Три очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «молний».

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал в этом поединке три очка, отдав три результативные передачи. Также отличился российский нападающий «Лайтнинг» Александр Волков, выступивший в роли ассистента.

Ранее сообщалось, что шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения «Эдмонтону».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:6
1:0 — Гримальди (Мэлоун, Йернкрок), 04:43;
1:1 — Стэмкос (Пойнт, Сергачёв), 11:28;
1:2 — Палат (Стэмкос, Пойнт), 12:31;
1:3 — Жозеф (Сергачёв, Марун), 14:03;
1:4 — Гурд (Сергачёв, Хедман), 46:40;
1:5 — Стэмкос (Пойнт, Палат), 54:34;
1:5 — Жозеф (Хедман, Волков), 56:19.

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