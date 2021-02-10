Почти 100 волонтеров отказались работать на Олимпиаде из-за сексизма

По меньшей мере 97 волонтеров приняли решение отказаться от работы на летних Олимпийских играх в Токио из-за сексистских высказываний главы оргкомитета Ёсиро Мори, сообщает телеканал NHK.

Также сообщается, что из-за сексистских слов Мори отказался от забега один из участников эстафеты олимпийского огня.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали волну критики в Японии и за ее пределами. Он публично извинился за свои высказывания и объяснил, что таким образом он пытался выразить сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.

Ранее сообщалось, что губернатор Токио намерена бойкотировать разговор с МОК из-за сексизма.