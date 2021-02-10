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Спортивные новости

«Даллас» без Радулова потерпел третье поражение кряду

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» дома проиграл «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:2.

Ни российский игрок «Далласа» Денис Гурьянов, ни его соотечественник из команды гостей, защитник Никита Задоров результативными действиями в этом противостоянии не отметились.

Стоит отметить, что «Даллас» терпит третье поражение кряду, а «Чикаго» одерживает третью победу подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 ОТ
1:0 — Хинц (Робертсон) – 04:57' (5x5);
1:1 — Янмарк (Кубалик, Курашев) – 34:04' (5x4);
1:2 — Зутер (Хагель, Ланкинен) – 62:15' (3x3).

Ранее три очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл».

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