Семак признался, когда получал удовольствие от игры «Зенита» в последний раз

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился, в каких случаях получает удовольствие от футбола как независимый зритель.

Также отечественный специалист признался, что у него остались яркие воспоминания от выигранного домашнего матча 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (3:1).

«Я люблю кубковые матчи, в которых маленькие клубы сражаются с грандами, – это прекрасно, так что недавно получил огромное удовольствие от игры «Манчестер Сити» и «Челтнема», дуэль абсолютно разных команд. Было интересно последить за поединком.

Если же говорить о «Зените», то есть матчи, которые проводим очень ярко. Уверенно и хорошо играли в последней встрече со «Спартаком», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее агент лидера «Шахтера» высказался об интересе к игроку из России.