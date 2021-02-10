Музыка Чайковского заменит гимн России на ЧМ по конькобежному спорту

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, что музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского будет использоваться вместо гимна страны на чемпионате мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Функционер отметила, что Международный союз конькобежцев (ISU) согласовал предложенный российской организацией вариант.

«Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны», — цитирует Барышеву РИА «Новости». РИА «Новости».

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Первенство по шорт-треку запланировано на 5–7 марта в Дордрехте.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее певица Ольга Бузова заявила о желании исполнить гимн России на Олимпийских играх или чемпионате мира.