«Ливерпуль» поддержал Клоппа в связи со смертью матери

«Ливерпуль» поддержал главного тренера команды Юргена Клоппа, у которого умерла мать.

Пресс-служба опубликовала в Twitter сообщение с девизом мерсисайдского клуба.

«Ты никогда не будешь один, Юрген», — говорится в записи.



Из-за британского штамма коронавируса власти Германии закрыли авиасообщение с Великобританией как минимум до 17 февраля, поэтому наставник мерсисайдцев не может прилететь на похороны матери.

Ранее сообщалось, что правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч Лиги чемпионов.