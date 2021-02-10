Губерниев узнал, что IBU не запрещал россиянам публиковать флаг страны в соцсетях

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал россиянам использовать национальную символику в соцсетях.

Об этом журналист сообщил в эфире смешанной эстафеты на чемпионате мира в словенском Поклюке.

«Есть информация, что запрета от IBU нет. И в решении CAS этого нет. Понятно, что обжегшись на молоке, дуем на воду. Но такого запрета нет!» — сказал Губерниев, сославшись на Союз биатлонистов России (СБР).

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее биатлонистка Светлана Миронова высказалась о рекомендации IBU не публиковать флаг России в соцсетях.