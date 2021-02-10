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Спортивные новости

Игрок «Баварии» покинул расположение клуба после смерти бывшей девушки

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Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг покинул расположение команды перед финалом клубной чемпионата мира, который проходит в Катаре, сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба команды отмечает, что игрок вернулся на родину по личным причинам.

Футболист пропустит финальный матч клубного чемпионата мира против мексиканского «Тигреса».

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Боатенга, модель Касия Ленхардт была найдена мертвой в Берлине. Пара объявила о расставании на прошлой неделе. Футболист обвинял бывшую девушку в шантаже и вождении в нетрезвом виде. В ответ 25-летняя девушка обвиняла игрока во лжи и регулярных изменах.

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