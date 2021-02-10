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Спортивные новости

Олимпийская чемпионка оценила шансы россиян взять медали на ЧМ по биатлону

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила шансы российской команды завоевать медали на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Не буду заходить вперед, но думаю, что весь чемпионат будет таким и на медали нам рассчитывать не придется. Хотелось бы, чтобы бы было лучше, но пока вот так», — цитирует Резцову Sport24.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете.

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