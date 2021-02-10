Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно покинул тренировку команды, сообщает «РБ Спорт». Информации и причинах ухода на данный момент нет.

По информации источника, главный тренер команды из Флоренции Чезаре Пранделли не имеет претензий к россиянину и его физической форме. Штаб команды пытается объяснить форварду роль в схемах и построениях. Упор делается на тактические моменты.

Россиянин вышел на поле на 73-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2) и не отметился результативными действиями.

Ранее итальянский журналист оценил игру Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».