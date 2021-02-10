Шипулин объяснил промахи Мироновой в смешанной эстафете

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о промахах Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсмена зашла на два штрафных круга после стрельбы в стойке на третьем этапе гонки. В итоге российская команда пришла к финишу девятой.

«Думаю, что все-таки психологический, потому что она по дистанции шла ровно вместе с другими спортсменами. Не было рывков, которые могли бы поспособствовать закислению или перебору в скорости. Поэтому, скорее всего, это психологический фактор», — цитирует Шипулина Sport24.

Экс-спортсмен считает, что борьба за пьедестал место помешала спортсменке подойти к последнему огневому рубежу с холодной головой.

Ранее Миронова извинилась за штрафные круги в смешанной эстафете.