«Формула-1» откажется от радуги на болидах

Руководство «Формулы-1» отказалось от радуги на болидах в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте «Королевских гонок».

Радуга использовалась всеми командами в рамках кампании We Race As One, целью которой была демонстрация единства чемпионата с обществом в борьбе с дискриминацией.

В новом сезоне «Формула-1«планирует сосредоточить We Race As One на окружающей среде, социальности и стратегии корпоративного управления.

Также руководство обсудит с пилотами детали проведения специальной предстартовой церемонии. В 2020 году многие пилоты вставали на одно колено в знак борьбы с расизмом, однако не все спортсмены считали этот жест правильным.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров подверг жесткой критике запрет российского флага и гимна.