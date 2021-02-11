«Аталанта» Миранчука обыграла «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии

Во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Наполи».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлетика Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дуван Сапата и Маттео Пессина, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Ирвинга Лосано.

В решающем матче за национальный трофей подопечные Джанпьеро Гасперини сразятся с туринским «Ювентусом».

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.