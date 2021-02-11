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Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
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Спортивные новости

Миланский «Интер» запланировал ребрендинг

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Миланский «Интер» запланировал ребрендинг. Об этом сообщает Footy Headlines.

На сайте источника уже опубликован проект нового логотипа клуба. На эмблеме «нерадзурри» размещены латинские буквы I и M, выполненные в белом цвете, которые вписаны в синюю и черную окружности.

По предварительной информации, новая версия логотипа будет официально представлена в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о положении клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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