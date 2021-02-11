Куман пришел в ярость из-за неназначенного пенальти на Альбе

Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман пришел в ярость из-за неназначенного пенальти на защитнике Жорди Альбе по ходу первой полуфинальной игры национального кубка против «Севильи». Об этом сообщает Marca.

По его словам, несмотря на поражение, команда постарается в ответной игре переломить ход противостояния и выйти в финал.

«Все твердили, что пенальти нужно ставить, причем не только представители «Барселоны». Я не понимаю, почему VAR не вмешался.

Они фолили в центре поля, но также хорошо защищались. Это сильная команда с хорошим составом», — сказал Куман.

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