«Ганновер» хочет выкупить Бийола у ЦСКА за €400 тыс.

«Ганновер-96» изъявил желание выкупить словенского полузащитника Яку Бийола у московского ЦСКА. Об этом сообщает Sport Buzzer.

По информации источника, немецкий клуб готов предложить армейцам €400 тыс. Если армейцы не будут удовлетворены этой суммой, то саксонский коллектив переключится на других игроков.

Напомним, что согласно арендному соглашению, «Ганновер» может выкупить Бийола за €5 млн.

В нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги хавбек сыграл 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков оценил работу Андрея Аршавина в «Зените».