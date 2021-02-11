«Эвертон» победил «Тоттенхэм» в сверхрезультативном матче Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Эвертон» победил лондонский «Тоттенхэм».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в дополнительное время — 5:4.

В составе победителей забитыми мячами отметились Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Бернард и Ришарлисон, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Эрик Ламела, Харри Кейн и Давинсон Санчес (дважды).

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков оценил работу Андрея Аршавина в «Зените».