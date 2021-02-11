Туктамышева призвала не останавливать развитие фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева высказалась о перспективах повышения возрастного ценза. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее мнению, если увеличить минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях, то фигурное катание перестанет развиваться.



«Сейчас в принципе наш вид спорта омолодился. Очень многие фигуристки начинают с 12 лет прыгать сложные каскады и даже четверные прыжки. Фигурное катание очень спрогрессировало.

Поэтому нет смысла вводить возрастной ценз — мы остановим развитие», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко подвел итоги Кубка Первого канала.