Глава оргкомитета Игр-2020 подаст в отставку из-за сексистского скандала

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Есиро Мори уйдет в отставку из-за сексистского скандала, сообщает телеканал «Фудзи».

По информации источника, 12 февраля должно пройти заседание исполнительного совета оргкомитета, на котором, вероятно, и будет принято решение об отставке.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали волну критики в Японии и за ее пределами.

Он публично извинился за свои высказывания и объяснил, что таким образом он пытался выразить сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.

Главу оргкомитета раскритиковали политиков и компаний-спонсоров Игр, а также Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что почти 100 волонтеров отказались работать на Олимпиаде из-за сексизма.