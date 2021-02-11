Футболистка сборной США и ее девушка приняли участие в откровенной фотосессии

Капитан сборной США по футболу Меган Рапино и баскетболистка Сью Берд приняли участие в фотосессии для для журнала GQ. Издание опубликовало откровенный снимок на странице в Instagram.

На фото спортсменки, обручившиеся в октябре 2020 года, обнимаются топлес.

Спортсменки встречаются с 2016 года. Рапино является двукратной чемпионкой мира. В 2019 году она получила «Золотой мяч» от издания France Football и стала обладательницей титула лучшей футболистки по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Берд — четырехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее Рапино обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в захвате Капитолия.