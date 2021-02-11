Японский клуб выкупил Нисимуру у ЦСКА

Японский клуб «Вегалта Сендай» объявил о выкупе контракта нападающего московского ЦСКА Такумы Нисимуры.

«В этом сезоне я также буду выступать за «Вегалта Сендай». Мы нацелены на победы и обязательно добьемся успеха. Спасибо за поддержку», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Нисимура выступал за «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешел в армейский клуб. В 2020-м футболист вернулся в японскую команду на правах аренды.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах первенства страны, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Ганновер» хочет выкупить полузащитника Яку Бийола у ЦСКА за €400 тыс.