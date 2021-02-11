Медведева пошутила о реакции фанатов на ее высказывания после командного турнира

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пошутила о реакции поклонников фигурного катания на ее высказывания на пресс-конференции после командного турнира в Москве.

Спортсменка опубликовала в TikTok видео, на котором пародирует сцену из фильма «Голодные игры»

«Здравствуйте, здравствуйте. Мы отмечаем 75-ю годовщину и третью квартальную бойню «Голодных игр», — говорится в аудиодорожке из фильма.

«Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника», — написала Медведева под видео.

После Кубка Первого канала спортсменка выразила недовольство распределением фигуристов по коллективам. По ее мнению, капитаны команд должны были выбирать фигуристов по принципу жеребьевки, однако в итоге спортсмены были распределены по коллективам по принципу драфта.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о критике Медведевой.