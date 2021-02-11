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Спортивные новости

Медведев вышел в третий круг Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече второго раунда первая ракетка России одержал победу над представителем Испании Роберто Карбальесом-Баэной со счетом 6:2, 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

В следующем круге Медведев встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах россиян на победу на Открытом чемпионате Австралии.

Теннис. Australian Open. 2-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:2, 7:5, 6:1

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