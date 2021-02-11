Стали известны сроки принятия решения по трансферам Бохинена и Рондона в ЦСКА

Решение по трансферам полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена и нападающего китайского «Далянь Ифан» Саломона Рондона в ЦСКА будет принято до 16 февраля, сообщает Sport24.

По информации СМИ, московский клуб близок к переходу норвежца за €1,5 млн. Бохинен является воспитанником норвежской команды. Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

Венесуэлец в ближайшее время должен пройти медосмотр. В прошлом сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

В России форвард выступал за петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка страны.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее японский клуб «Вегалта Сендай» объявил о выкупе контракта нападающего московского ЦСКА Такумы Нисимуры.