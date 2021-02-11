Шведский биатлонист недоволен санкциями в отношении России

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон остался недоволен санкциями в отношении спорта России, передает «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию на четыре года из-за манипуляций с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию, и Спортивный арбитражный суд (CAS) снизил срок дисквалификации на два года. Российские атлеты смогут выступать на международных стартах только под нейтральным флагом. Использование национального гимна и флага запрещено.

«Все равно все говорят о сборной России, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано СБР, ничего не значит. Я бы хотел видеть более серьезные санкции», — заявил Самуэльссон.

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.